Дмитрий Утемов

Здравствуйте, Вы находитесь на официальном сайте адвоката Дмитрия Валерьевича Утемова. Я являюсь адвокатом филиала №2 г. Краснодара Краснодарской краевой коллегии адвокатов (Филиал №2 г Краснодара КККА) с 2004 года, мой регистрационный номер 23/2365 в реестре адвокатов Краснодарского края.

За плечами успешные кейсы, оправдательный и обвинительные приговоры, прекращенные и возбужденные уголовные дела. Защита интересов подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, потерпевших и свидетелей. Я защищал как интересы граждан обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, так и по особо квалифицированным составам, в том числе в суде присяжных.

За годы работы я понял важность в оперативной, своевременной и профессиональной юридической помощи для попавших в беду людей. Как правило эти события неожиданны, имеют стремительную динамику развития. В связи с этим действующие лица находятся в стрессовом состоянии и замешательстве. Складывающаяся обстановка, а зачастую и действия правоохранителей лишают людей возможности верного восприятия происходящего.

Следствием является принятие не взвешенных решений и совершение поступков не в своих интересах. При доследственной проверке, в процессе расследования уголовного дела и в рамках судебного производства у вас могут появляться сомнения в избранной стратегии или тактике. Моя онлайн консультация и иные виды юридической помощи могут понадобится на любом из этапов уголовного производства.