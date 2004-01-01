Дмитрий Утемов

Обо мне
Здравствуйте, Вы находитесь на официальном сайте адвоката Дмитрия Валерьевича Утемова. Я являюсь адвокатом филиала №2 г. Краснодара Краснодарской краевой коллегии адвокатов (Филиал №2 г Краснодара КККА) с 2004 года, мой регистрационный номер 23/2365 в реестре адвокатов Краснодарского края.
За плечами успешные кейсы, оправдательный и обвинительные приговоры, прекращенные и возбужденные уголовные дела. Защита интересов подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, потерпевших и свидетелей. Я защищал как интересы граждан обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, так и по особо квалифицированным составам, в том числе в суде присяжных.
За годы работы я понял важность в оперативной, своевременной и профессиональной юридической помощи для попавших в беду людей. Как правило эти события неожиданны, имеют стремительную динамику развития. В связи с этим действующие лица находятся в стрессовом состоянии и замешательстве. Складывающаяся обстановка, а зачастую и действия правоохранителей лишают людей возможности верного восприятия происходящего.
Следствием является принятие не взвешенных решений и совершение поступков не в своих интересах. При доследственной проверке, в процессе расследования уголовного дела и в рамках судебного производства у вас могут появляться сомнения в избранной стратегии или тактике. Моя онлайн консультация и иные виды юридической помощи могут понадобится на любом из этапов уголовного производства.
Услуги
Защита при проведении доследственной проверке, на предварительном следствии и в суде:
-выработка стратегии и тактики, их соблюдение/корректировка в процессе;
-участие в опросах, следственных действиях, судебных заседаниях;
-поиск и предоставление доказательств в защиту доверителя;
-работа с экспертами и специалистами;
-ознакомление с материалами уголовного дела;
-взаимодействие с участниками уголовного преследования и уголовного судопроизводства;
-составление заявлений и ходатайств;
-обжалование незаконных действий и процессуальных решений;
-помощь в освобождении от уголовной ответственности и наказания.
Возможность и необходимость защиты ваших прав при производстве по уголовному делу на предварительном следствии или в суде, при проведении доследственной проверке, а также стоимость юридической помощи выясняется в рамках консультации.
В случае заключения соглашения, стоимость консультации будет включена в стоимость юридической помощи.
С чего начать?
Перед обращением за консультацией пожалуйста подготовьтесь и ознакомьтесь с требованиями и алгоритмом наших действий:
- вы звоните мне, либо направляете посредством мессенджера Вотсап сообщение-заявку с пожеланием формата консультации(аудио/видео звонок), указанием своего ФИО, изложением краткой/полной сути проблемы/вопроса;
-после получения вашего звонка/заявки я уточняю детали, определяю возможность/невозможность нашего взаимодействия, проясняем его необходимость и полезность, также мы согласовываем способ и время консультации;
-после оплаты, в согласованное время мы начинаем работать;
-стоимость консультации 3 000 рублей, оплата производится на расчетный счет в Сбербанке, привязанный к номеру телефона;
-будьте готовы прислать по моему запросу фото/сканы имеющихся у вас документов.
Я гарантирую, что Ваше обращение ко мне не останется без ответа и мы найдем способ направить вас в правильном направлении.
Два юриста-три мнения
Реальная помощь опытного адвоката даст вам ключи к пониманию вашей ситуации и снимет ряд вопросов.
Я оперативно вникаю в проблему и ищу пути и варианты ее решения, таким образом работа по вашему вопросу начинается сразу, и вы тут же получаете ее результаты. В итоге весь процесс ускоряется и упрощается.
Максимально возможный положительный и отрицательный исход вашего дела известен сразу на консультации. Мы разберем вашу ситуацию и возможные результаты, на которые можно рассчитывать, а также способы их достижения. Сделаю максимально точный прогноз исхода событий при той или иной модели вашего поведения.
Для любой ситуации есть решение! Основная наша задача заключается в том, чтобы после моей консультации у вас появились понимание, надежда и возможность уверенно двигаться в выгодном для Вас направлении.
Консультация возможна уже через 30-60 минут с момента получения звонка/заявки, и не позднее 24 часов после получения.
Знаю, что некоторым моя помощь нужна «еще вчера, или позавчера» и не буду тянуть время, я имею возможность максимально быстро организовать наше взаимодействие.